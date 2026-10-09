Haberler

Nevşehir Derinkuyu'da operasyonda 23 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin bandrolsüz boş makaron, 6 bin 41 doldurulmuş makaron, 5 kilo 769 gram kaçak tütün ve 3 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Derinkuyu ilçesine balı Yazıhüyük beldesinde düzenlenen operasyonda şüpheli C.Ç'nin adresindeki aramada, 23 bin bandrolsüz boş makaron, 6 bin 41 doldurulmuş makaron, 5 kilo 769 gram kaçak tütün, 3 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'

Bakan Göktaş'tan 3 isim hakkında suç duyurusu
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye

Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum

Katilden mahkemede hakimi çıldırtan sözler: 'Eks' olmuşum

Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....