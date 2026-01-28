Haberler

Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 70 yaşındaki Doğan Ü., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Doğan Ü. (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Ü.'ye, Rümeysa K. idaresindeki 38 RK 406 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Ü., burada kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

