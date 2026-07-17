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Nevşehir'de 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

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Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki Fehmi A., komşularının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kapucubaşı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Fehmi A'dan (60) komşuları bir süre haber alamadı.

Evden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Fehmi A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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