Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 143 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar ve 18 bin 200 lira ele geçirildi.

Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile mücadele kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 143 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, 57 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile suç geliri olduğu değerlendirilen 18 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor

G.Saray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

Bitexen sahibi hakkında karar verildi
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti