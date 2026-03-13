Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda 6,18 gram kokain, 1,65 gram esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, ???????hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

