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Nevşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

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Nevşehir'de polis ekiplerince durdurulan araçta 2,94 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Derinkuyu kara yolunda bulunan Derinkuyu ilçesi girişi uygulama noktasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada 4 parça halinde toplam 2,94 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli N.İ, sevk edildiği hakimlikte çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
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