Haberler

Nevşehir'de üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kaza, karşı yönden gelen araçların çarpışması sonucu meydana geldi.

Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

Bu uygulamanın en kısa zamanda Türkiye'ye de gelmesi şart
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza: Baba ve oğlu öldü, çok sayıda yaralı var
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu