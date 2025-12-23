Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen kazada, tırla çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Münevver Ünlü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Muhammer Ünlü yönetimindeki 38 AG 416 plakalı otomobil, Nevşehir- Kayseri kara yolu Bozca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Yunus D'nin kullandığı 16 NPR 78 plakalı tırla çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Münevver Ünlü (57), Fatma Keklik ile Seda Emine Keklik yaralandı.
Ambulanslarla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Münevver Ünlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.