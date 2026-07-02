Haberler

Nevşehir'de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı

Nevşehir'de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir-Aksaray yolundaki Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü'nde iş makinesi yüklü TIR köprüye sıkıştı. Kaza nedeniyle ulaşım aksarken, iş makinesinde hasar oluştu.

NEVŞEHİR'de iş makinesi yüklü TIR, köprüye sıkıştı. Kaza nedeniyle ulaşım aksadı, iş makinesinde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Nevşehir-Aksaray yolu Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü'nde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 44 FM 940 plakalı TIR, üzerindeki iş makinesi ile köprüye sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, önlem alıp trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden çıkarılan TIR'ın üzerindeki iş makinesinin de hasar gördüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı bir anda kabusa döndü
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi