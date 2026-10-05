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Nevşehir'de suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

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Nevşehir'de suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Nevşehir'de kaçakçılık ve suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 135 bin makaron, 840 paket bandrolsüz sigara ve silahlar ele geçirildi; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir'de, kaçakçılık ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 135 bin makaron, 60 litre etil alkol, 840 paket bandrolsüz sigara, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ile 38 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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