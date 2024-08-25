Nevşehir'de sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu
Nevşehir'in Göreme beldesinde akşama doğru etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, hasara neden oldu. Göreme beldesinde park halindeki 2 otomobil toprak kayması sonucu eğimli yerden düşerken, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde ise arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.
Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.
Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili oldu.
Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu.
Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.