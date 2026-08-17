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Nevşehir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Nevşehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve Nar Beldesi'nde yollarda su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan noktalarda tahliye çalışması başlattı.

NEVŞEHİR'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Kent merkezi ve Nar Beldesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın ardından ana arterlerde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış trafiktede aksamalara neden oldu. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlat yaşattı. Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan noktalarda tahliye çalışması başlattı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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