Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

NEVŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hatice Çat (17), hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Cevher Dudayeve Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tolgahan K. (21) yönetimindeki 34 EJ 9085 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Çat'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, karşı şeride düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Çat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Çat'ın cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine 200 metre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna otomobilini bırakarak kaçan sürücüsü Tolgahan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,