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Nevşehir'de Köylülerin Yaptığı Atatürk Büstü Açıldı

Nevşehir'de Köylülerin Yaptığı Atatürk Büstü Açıldı
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Nevşehir'in Köşektaş köyünde, köylülerin emeğiyle yapılan Atatürk büstü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Etkinlikte köy halkı, milli mücadele yıllarını anlatan bir piyes sergileyerek bayram coşkusunu kutladı.

Nevşehir'de köylülerin kendi imkanlarıyla imece usulü köy girişine yaptırdıkları Atatürk büstü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.

Hacıbektaş ilçesine bağlı Köşektaş köyünde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Okulu olmayan 394 nüfuslu köydeki programda, köy halkı Milli Mücadele yıllarını anlatan piyes sergiledi.

Etkinliğin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla köyün girişine kadar yürüyen vatandaşlar, kitabesinde "Köylü milletin efendisidir" yazan Atatürk büstünün açılışını yaptı.

Köy muhtarı Emin Karatekin, köydeki çocukların taşımalı eğitimden faydalandığını, okulun olmaması nedeniyle etkinliklerde köy halkının rol aldığını belirterek "Köyümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istedik. Güzel bir program hazırlanıp sunuldu. Açılışını yaptığımız Atatürk büstünün tüm masrafları halkımız tarafından karşılandı." dedi.

Törene, Hacıbektaş Kaymakamı Abdulkadir Nar da katıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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