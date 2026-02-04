Haberler

Nevşehir'de kaybolan Sümeyye, arazide ölü bulundu

19 yaşındaki Sümeyye S.'den haber alamayan ailesi, yapılan aramalar sonucu genç kadının cansız bedenini boş arazideki kayalıkların arasında buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NEVŞEHİR'de dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Sümeyye S. (19), boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulundu.

Kentte, Sümeyye S.'den dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sümeyye S.'nin Kayaşehir mevkisindeki Kahveci Dağı'na gittiğini belirledi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, Sümeyye S.'nin, Kahveci Dağı'ndaki boş arazide kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Sümeyye S.'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
