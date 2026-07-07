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Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı

Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı
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Nevşehir'de iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.K., şikayetçi olmak için polise giden kardeşi O.K.'nin evini ateşe vererek kaçtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı.

Alınan bilgiye göre, 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta ikamet eden O.K. ile kardeşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, kardeşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Kardeşinin evden ayrılmasının ardından M.K, O.K'ye ait evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
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