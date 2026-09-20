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Nevşehir'de kamyonet, 54 yaşındaki yayaya çarptı; yaya hayatını kaybetti.

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Nevşehir'de kamyonet, 54 yaşındaki yayaya çarptı; yaya hayatını kaybetti.
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Nevşehir-Aksaray kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki yaya, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Nevşehir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.A. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, Nevşehir-Aksaray kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki A.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.Ç'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA
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