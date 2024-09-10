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Nevşehir'de Kadın Bıçakla Yaralandı

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçakla boğazından yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli B.Ş. ile eşi H.Ş. arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından B.Ş, bıçakla eşini boğazından yaraladı.

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan B.Ş. ise Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel
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