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Nevşehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi

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Nevşehir'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 4 milyon 290 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek şeklinde obje ve 2 bakır çubuk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 290 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 4 milyon 290 bin makaron ile tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek şeklinde obje ve tarihi eser aramasında kullanılan 2 bakır çubuk ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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