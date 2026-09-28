Nevşehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi

Nevşehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 4 milyon 290 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek şeklinde obje ve 2 bakır çubuk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 290 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 4 milyon 290 bin makaron ile tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek şeklinde obje ve tarihi eser aramasında kullanılan 2 bakır çubuk ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA