Haberler

Çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşüp yaralandı

Çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşüp yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de 4 katlı bir inşaatın 2. katında çalışan Hamid K., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

NEVŞEHİR'de çalıştığı 4 katlı inşaatın 2'nci katından merdiven boşluğuna düşen Hamid K. yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Yeni Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatın 2'nci katında çalışan Hamid K., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hamid K., sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev değişimi: Yeni Başsavcı Aykut Çelik görevine resmen başladı

Başsavcı Aykut Çelik ilk mesaisine başladı
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...