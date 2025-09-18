Haberler

Nevşehir'de 'Hz. Peygamber ve Aile Hayatı' Konferansı Düzenlendi

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta İl Müftüsü Kazım Güzel, Müslümanların birbirlerine iyiliği tavsiye ettiğini ve İslam'da ailenin öneminden bahsetti.

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından "Hz. Peygamber ve Aile Hayatı" konulu konferans verildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Kazım Güzel, Müslümanların birbirlerine iyiliği tavsiye eden kişiler olduğunu ifade etti.

Güzel, "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır.' şiarıyla hareket ettiğimizde önümüzde bir rol model oluşuyor. En mükemmele ulaşmak için ahlaken de en iyi olmamız gerekir. İslam toplumu aynı zamanda ahlak toplumudur." ifadelerini kullandı.

Evliliğin İslam'da değerli olduğunu belirten Güzel, ailede bireylerin birbirleri için huzur kaynağı niteliği taşıdığını kaydetti.

Program, edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
