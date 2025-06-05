Nevşehir'de Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi

Nevşehir'de Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi
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Nevşehir genelinde emniyet ekipleri tarafından eşzamanlı olarak yapılan 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında, okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi. 38 ekip ve 159 personelin katıldığı uygulamada, 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve eksikleri bulunan 8 araç trafikten men edildi.

Nevşehir genelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı yapıldı.

Toplam 38 ekip ve 159 personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

Denetimlerde, 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken, eksikleri bulunan 8 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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