Haberler

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyon sonucunda gözaltına alınan dört zanlıdan biri tutuklandı. Operasyon, masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildi.

Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından zanlılar Dilan Ö, Kübra K, Sinem S. ve Rozet P, adliyeye sevk edildi.

Rozet P, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan Kübra K. tutuklandı, Sinem S. ve Dilan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla çalışma başlatmış, bu kapsamda belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticileri Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.