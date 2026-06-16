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Nevşehir'de forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir'de forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan 18 yaşındaki sürücü Yusuf Mert Aktepe yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Çardak köyünde Yusuf Mert Aktepe'nin (18) kullandığı forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde, aracın altında kalan Aktepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aktepe'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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