Nevşehir'de otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 15 yaşındaki Ayça A. hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Avanos kara yolunda meydana geldi. Arzuman A. idaresindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Arzuman A., eşi Gülşah A. ile çocukları Ayça A. ve Uras A. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayça A., kurtarılamadı. Öte yandan İzmir'de yaşayan ailenin, Kayseri'deki yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı