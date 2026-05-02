Karısını öldüren şahıs 32 gün sonra yaşamını yitirdi

Nevşehir'de tartıştığı karısını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde tartıştığı eşi Kısmet E'yi tabancayla öldürüp daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Coşkun E, tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

Coşkun E, 22 Mart'ta ikametlerinde tartıştığı eşi Kısmet E'ye tabancayla ateş etmiş, ardından da aynı tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlemiş, Coşkun E. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.