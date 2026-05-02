Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulunmuştu; 42 gün sonra hayatını kaybetti

NEVŞEHİR'de tartıştığı eşi Kısmet Erdoğan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren ve aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan Coşkun Erdoğan (45), 42 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen 22 Mart'ta saat 20.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Coşkun Erdoğan, iddiaya göre iki çocuk annesi eşi Kısmet Erdoğan ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, eşi Kısmet Erdoğan'a tabancayla ateş açtı. Eşini tabancayla vuran Coşkun Erdoğan, daha sonra kendi başına dayadığı silahlı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kısmet Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısmet Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları teslim alınarak toprağa verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Coşkun Erdoğan, olaydan 42 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdğan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

