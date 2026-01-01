Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi

Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düşmesi, don ve buzlanma olması beklendiğinden muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime yarın için ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik veriler doğrultusunda, ulaşımda aksamalar gibi hususlar, oluşması muhtemel riskler kapsamında değerlendirildiğinden, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 2 Ocak Cuma eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde, kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır."