Nevşehir'de 5 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Nevşehir'de bir apartman dairesinde yaşayan 5 kişi doğal gazdan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Baş dönmesi ve bulantı şikayeti ile 112'yi arayan kişilerin tedavi altına alındığı, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Nevşehir'de doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen aynı evde yaşayan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan kişiler, baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yaşayan 5 kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
