Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan C.S. ve A.A. adlı iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında C.S. ve A.A.'nın örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı