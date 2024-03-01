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Nevşehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada R.D. isimli bir kişi ayağından yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve K.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle R.D. ile K.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

R.D, tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Nevşehir Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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