Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Nevşehir'de hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
E.Ş'nin kullandığı 50 ZC 167 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir-Derinkuyu kara yolu Göre beldesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan