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Nevşehir'de jandarma ekipleri ATV ve UTV denetimi yaptı

Nevşehir'de jandarma ekipleri ATV ve UTV denetimi yaptı
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Nevşehir'de jandarma ekipleri son bir haftada 2 bin 750 motosiklet, ATV ve UTV aracını denetledi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 70 araç, sürücü ve işletme sahibine cezai işlem uygulanırken 15 araç trafikten men edildi.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından ATV ve UTV denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada 2 bin 750 motosiklet, ATV ve UTV aracını denetledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 70 araç, sürücü ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Söz konusu denetimlerde 15 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
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