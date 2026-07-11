Nevşehir'de jandarma ekipleri ATV ve UTV denetimi yaptı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından ATV ve UTV denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada 2 bin 750 motosiklet, ATV ve UTV aracını denetledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 70 araç, sürücü ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Söz konusu denetimlerde 15 araç da trafikten men edildi.