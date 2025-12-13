Haberler

Nevşehir'de 920 Kilo Kabak Çekirdeği Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Nevşehir'de, 920 kilo kabak çekirdeği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, çalınan çekirdeklerin piyasa değerinin 115 bin TL olduğunu belirledi.

NEVŞEHİR'de 920 kilo kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Köyü'nde F.E. ve F.G.'ye ait depolardan piyasa değeri 115 bin TL olan 920 kilo kabak çekirdeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde bir otomobil tespit edildi. Otomobilin kiralık olduğu, H.S. isimli şüphelinin kiraladığı otomobille R.D. ve Y.S. ile söz konusu depoya gittiği belirlendi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye hakim karşısına çıkan şüphelilerden R.D. ve Y.S. tutuklanırken, H.S. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
