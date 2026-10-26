Nevşehir'de 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeğinin desteğiyle gerçekleştirilen aramada, 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü O.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA