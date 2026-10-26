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Nevşehir'de 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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Nevşehir'de kent girişinde bir aracı durduran Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, narkotik köpeği desteğiyle yaptığı aramada 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeğinin desteğiyle gerçekleştirilen aramada, 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü O.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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