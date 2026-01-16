Nevşehir'de öğrenciler karnelerini aldı

Nevşehir'de 47 bin 919 öğrenciye karneleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim sürecinde yer alan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Yarıyıl tatilinin dinlenmek, ilgi duyulan alanlara yönelmek ve öğrencilerin kendilerini keşfetmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Yazıcı, "Sevdiklerinize zaman ayırdığınız, kitaplarla, sanatla, sporla iç içe olduğunuz verimli bir tatil geçirmenizi diliyorum." ifadesini kullandı.