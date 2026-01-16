Haberler

Nevşehir'de öğrenciler karnelerini aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen karne dağıtım töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek yarı yıl tatilinin önemine dikkat çekti.

Nevşehir'de 47 bin 919 öğrenciye karneleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim sürecinde yer alan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Yarıyıl tatilinin dinlenmek, ilgi duyulan alanlara yönelmek ve öğrencilerin kendilerini keşfetmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Yazıcı, "Sevdiklerinize zaman ayırdığınız, kitaplarla, sanatla, sporla iç içe olduğunuz verimli bir tatil geçirmenizi diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay