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Nevşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

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Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada bir aydınlatma direği devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

NEVŞEHİR'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan Hakan A. idaresindeki 55 DZ 084 plakalı otomobil, İbrahim Ö. yönetimindeki 38 APL 122 plakalı otomobil, Okan K. kontrolündeki 50 AGE 388 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BZG 327 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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