Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler

Nevşehir'de 38 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de Herikli Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Çapaçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de 38 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak'taki ikamette yaşayan Tolga Çapaçeken'in odasında yerde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çapaçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapaçeken'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title