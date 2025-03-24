Nevşehir'de 38 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Nevşehir'de Herikli Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Çapaçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Nevşehir'de 38 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak'taki ikamette yaşayan Tolga Çapaçeken'in odasında yerde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çapaçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapaçeken'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel