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Nevşehir'de aranan 27 zanlı tutuklandı

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Nevşehir'de polisin aranan kişilere yönelik operasyonunda son bir haftada yakalanan 33 zanlıdan 27'si tutuklandı.

Nevşehir'de polisin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyetinde son bir haftada yakalanan 27 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam etti.

Ekipler, haklarında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 33 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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