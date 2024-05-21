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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 'Mobil Başkanlık Ofisi' uygulaması devam ediyor

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinlemek için başlattığı 'Mobil Başkanlık Ofisi' uygulamasını sürdürüyor. İkinci etkinlikte Arı, Atatürk Bulvarı'nda kurulan mobil başkanlık ofisinde vatandaşlarla görüşerek onların talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başlattığı "Mobil Başkanlık Ofisi" uygulaması devam ediyor.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her hafta vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Arı'nın uygulaması vatandaşlardan takdir topladı.

İlki geçen hafta başlatılan uygulamanın ikincisinde Atatürk Bulvarı'nda kurulan mobil başkanlık ofisinde vatandaşlarla görüşen Arı, "Nevşehir Belediyesi artık eski Nevşehir Belediyesi değil. Amacımız, hem belediye başkanı hem de belediye Türkiye'de ulaşılabilirliği en kolay olan kurum ve belediye başkanı olmasıdır. Neden? Çünkü o belediye bizim belediyemiz değil. Onların hizmetkarı, onların maaşlı personeliyim. Maaşlı personelin dükkan sahibini, şirket sahibini belediyeye almaması gibi bir durum olabilir mi? Olamaz. O yüzden belediyemizin kapısı açık." ifadelerini kullandı.

???????Arı, programda vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Rasim Arı Politika Güncel Haberler

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