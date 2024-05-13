Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Aşağı Bekdik Camisi'nde incelemede bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şadırvan kısmında restorasyon çalışması yapılan tarihi Aşağı Bekdik Camisi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, 1902 yılında Kapucubaşı Mahallesi Millet Caddesi'nde yapılan Aşağı Bekdik Camisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Cami avlusunda bulunan şadırvanda, hayırseverlerin destekleriyle süren restorasyon çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Arı, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Arı, caminin bahçe ve çevre düzenlemesini de belediye olarak tamamlayacaklarını ifade etti.