Netanyahu, yolsuzluk duruşmasının ertelenmesi talebini reddeden mahkemeye tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasının bugünkü duruşmasının ertelenmesi talebini reddeden mahkemeye tepki gösterdi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun duruşmada son 24 saatte dünya liderleriyle görüşme gerçekleştirdiğini belirterek erteleme talebini reddeden mahkemeye "Bütün bunlar saçma, gülünç." ifadesiyle tepki gösterdiği bildirildi.

Gündeminin yoğun olduğunu ve son 24 saatte 4 devlet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığımız görüşmenin içeriğini tahmin edebilirsiniz. Çekya Başbakanı ve isimlerini veremeyeceğim bazı Arap liderlerle çeşitli meseleler üzerine temaslarım oldu. Bugün ayrıca Gazze'deki dikkat çekici gelişmeler hakkında Nickolay Mladenov ile bir görüşme yaptım." dedi.

İsrail mahkemesi, iptal talebini reddederek Netanyahu'nun yerel saatle 16: 00 ile 19: 00 arasında duruşmaya katılmasına karar verdi.

Katz'tan "yolsuzluk davası ulusal güvenliğe zarar veriyor" iddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ulusal güvenliğe zarar verdiğini ileri sürdü.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Katz, Netanyahu'nun "karmaşık ve hassas" güvenlik durumlarında duruşmadan ayrılarak güvenli bir hat üzerinden kendisine gelen acil çağrıları yanıtlamak zorunda kaldığını öne sürdü.

Katz, Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılanmasının "devlet güvenliğine zarar veren ve durdurulması gereken bir saçmalık" olduğunu iddia etti.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.