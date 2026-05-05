Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında bir kez daha oturum saatinin değiştirilmesini istedi

İsrail'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bugünkü duruşmasının başlangıç saatinin "siyasi ve güvenlik toplantıları" gerekçesiyle bir kez daha değiştirilmesi ve duruşma süresinin kısaltılması için talepte bulunduğu belirtildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesine bağlı Ynet sitesinin haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, Başbakan'ın "1000 numaralı" yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesinin saat 13.30 yerine 16.00'da başlamasını ve 18.00'de sona ermesini istedi.

Netanyahu'nun avukatı Hadad, 29 Nisan'da da Başbakan'ın "1000 numaralı" yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesine saat 09.30 yerine 12.30'da başlanmasını ve 16.00'da bitirilmesini istemişti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, dün, Netanyahu'nun 5 Mayıs'taki duruşmada ifade vermemek için talepte bulunduğunu yazmıştı. Kudüs Bölge Mahkemesi ise duruşmanın saat 13.30'da başlayıp 17.00'de bitmesine karar vermişti.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.