Haberler

Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında bir kez daha oturum saatinin değiştirilmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bugünkü duruşmasının başlangıç saatinin "siyasi ve güvenlik toplantıları" gerekçesiyle bir kez daha değiştirilmesi ve duruşma süresinin kısaltılması için talepte bulunduğu belirtildi.

İsrail'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bugünkü duruşmasının başlangıç saatinin "siyasi ve güvenlik toplantıları" gerekçesiyle bir kez daha değiştirilmesi ve duruşma süresinin kısaltılması için talepte bulunduğu belirtildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesine bağlı Ynet sitesinin haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, Başbakan'ın "1000 numaralı" yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesinin saat 13.30 yerine 16.00'da başlamasını ve 18.00'de sona ermesini istedi.

Söz konusu talebin, siyasi ve güvenlik toplantıları gerekçesiyle yapıldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun avukatı Hadad, 29 Nisan'da da Başbakan'ın "1000 numaralı" yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesine saat 09.30 yerine 12.30'da başlanmasını ve 16.00'da bitirilmesini istemişti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, dün, Netanyahu'nun 5 Mayıs'taki duruşmada ifade vermemek için talepte bulunduğunu yazmıştı. Kudüs Bölge Mahkemesi ise duruşmanın saat 13.30'da başlayıp 17.00'de bitmesine karar vermişti.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok