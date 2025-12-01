Haberler

Netanyahu ve Trump'tan Gazze için Telefon Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi konularında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konuları ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirerek Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini ele aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
