Netanyahu'nun Trump'tan İran'la bir ateşkes anlaşması yapmamasını istediği iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran yönetimi ile ateşkes anlaşması imzalamamasını istedi. Netanyahu, İran'la bir anlaşmanın büyük riskler taşıyacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.

Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Ay yolunda tatlı sürpriz: Artemis II rekora koşarken kadraja Nutella girdi

