Netanyahu, Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı durdurduğu iddiasını reddetti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekim ayı başında İran'a yönelik hazırlanan kapsamlı bir askeri saldırıyı engellediği yönündeki iddiaların "gerçek dışı ve taraflı" olduğunu öne sürerek bunları reddetti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, İsrail'in Kanal 7 televizyonuna verdiği mülakatta, İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan ve 10 Ekim'de İran'ın nükleer, enerji ve yönetime ait tesislerine yönelik planlanan hava saldırısının Trump tarafından durdurulduğu yönündeki haberi yalanladı.

Haberdeki iddiaların ayrıntılarına girmeyen Netanyahu, "Bu haber doğru değil. Bu taraflı haberi tek tek düzeltmekle uğraşmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Bir saldırı planlayıp planlamadığı ve Trump'ın kendisine saldırıyı durdurma talimatı verip vermediği" şeklinde yöneltilen açık soruya karşılık ise Netanyahu, haberin hangi kısımlarına itiraz ettiğini detaylandırmadan iddiayı bütünüyle reddetmekle yetindi.

Financial Times'ın üç kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun 10 Ekim'de nükleer tesisler, elektrik santralleri, diğer sivil altyapılar ve İran yönetimiyle bağlantılı kritik noktaları hedef alan birkaç günlük yoğun bir hava saldırısı hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.

Haberde saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde çatışmaların yeniden alevlenmesine karşı çıkması nedeniyle son anda durdurulduğu kaydedilmişti.

Kaynaklardan biri, İsrail ve ABD'nin ilerleyen haftalarda İran'a yönelik askeri harekatı yeniden başlatabileceğini belirterek "Ya bir anlaşma olacak ya da bir saldırı." değerlendirmesinde bulunmuştu. Bir diğer kaynak ise İsrail hükümeti açısından masada tüm seçeneklerin bulunduğunu ve hiçbir adımın şaşırtıcı olmayacağını ifade etmişti.

Son olarak Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun yaptığı bu yalanlamanın üç isimsiz kaynağa dayanan Financial Times'ın ayrıntılı iddiaları ile İsrail Başbakanı'nın planlama detaylarına girmeksizin verdiği ret cevabı arasındaki çelişkili tabloyu koruduğunu yazdı.

Kaynak: AA