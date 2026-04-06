Netanyahu, İran'daki pilotun kurtarılmasına verdikleri destek için Trump'ın teşekkür ettiğini iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonuna verdikleri destek için teşekkür ettiğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın telefon görüşmesinde İsrail'e övgülerde bulunduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, ABD Başkanı Trump ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trump'ın İsrail'den övgüyle bahsettiğini ve "Harikasınız" dediğini ileri süren Netanyahu, ABD'ye ait F-15E savaş uçağının pilotunun kurtarılması için İran'da yapılan operasyonda sağladıkları yardımlar için Trump'ın kendisine teşekkür ettiğini savundu.

İran'a karşı yürüttükleri hava saldırılarına da değinen Netanyahu, bugün İran'ın en büyük petrokimya tesisini "imha ettiklerini" iddia etti.

Netanyahu, İran'da askeri yetkililer, tesisler ve fabrikaları hedef almayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donal Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ABDli ikinci pilotu kurtarma operasyonunun ABD-İsrail işbirliğiyle yapıldığına işaret etmişti.

İran Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
