Netanyahu seçim öncesi saldırı iddiası sonrası savunma kurmaylarıyla toplantı yapacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi" bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından bugün savunma kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantının bugün ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiğini aktardı.

Haberde, Netanyahu'nun "seçimler öncesinde ülkeye bir saldırı gerçekleştirileceği yönünde işaretler bulunduğu" iddiasının ardından düzenlenecek toplantıya savunma kurumlarının şeflerinin katılacağı belirtildi.

Muhalefetten güvenlik brifingi talebi

Öte yandan, Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail'de mevcut parlamentodaki ana muhalefet lideri Yair Lapid, seçimlerin riske girme ihtimaline karşı bir güvenlik brifingi talebinde bulunduğunu duyurdu.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun sözünü ettiği tehditlerin gerçek olup olmadığını anlamak istediğini, gerçekse seçimleri kesintiye uğratmadan bir hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Lapid'in talebine İsrail Başbakanlık Ofisi, muhalefet lideri ile düzenli olarak güvenlik güncelleme toplantısı yaptığı ve sonuncusunun 14 Eylül'de gerçekleştirdiği belirtilen Netanyahu'nun, askeri sekreterini Lapid'i son konular hakkında bilgilendirmesi için talimat verdiğini aktardı.

Lapid ise yanıt olarak, Netanyahu'nun "seçimleri sekteye uğratabilecek bir tehditten bahsettiğini" ve bu durumda, Başbakan, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü, Merkez Seçim Komitesi Başkanı ve kendisinin de katılacağı bir dörtlü toplantı yapılması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşe Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savundu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA