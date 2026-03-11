İsrail'de Af Dairesi, Netanyahu'nun af talebine ilişkin görüşünü sundu

TEL İsrail'de Af Dairesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affı talebine ilişkin hazırladığı görüşü İsrail Adalet Bakanlığına iletti.

İsrail Adalet Bakanlığı, Af Dairesi'nin Netanyahu'nun talebine ilişkin görüşünü hazırladığını aktararak sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğine dair bilgi verdi.

Açıklamada, Af Dairesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun af talebine ilişkin görüşünü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunmadan önce Adalet Bakanı Amichai Eliyahu'ya ilettiği bildirildi.

Savcılığın da görüşünü sunmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Af Dairesi'nin savcılık görüşünün ardından kendi görüşünü güncellemek ve tamamlamak için çalışacağı aktarıldı.

- Netanyahu'nun yolsuzluk davaları ve af talebi

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüş, Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

"1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Kasım 2025'te başvuruda bulunmuştu."