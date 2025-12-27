Haberler

New York Post: Trump, Somaliland'in bağımsızlığını tanımaya hazır değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somaliland'in bağımsızlığını tanımasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, benzer bir adım atmaya henüz hazır olmadığını açıkladı. Trump, Somaliland'in bağımsızlığı üzerine çalıştıklarını belirtti.

New York Post gazetesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somaliland'in bağımsızlığını tanımasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı adımı atmaya henüz hazır olmadığına ilişkin haber yer aldı.

New York Post gazetesinin haberine göre Trump, gazeteye telefonla verdiği röportajda, Netanyahu'nun adımının aynısını atmaya hazır olmadığını dile getirdi.

Trump, Somaliland'in bağımsızlığının tanınması konusunda, "Her şey çalışma altında. Bu konuyu çalışacağız. Birçok şey üzerinde çalışıyoruz ve muhteşem kararlar veriyorum, bunlar da doğru kararlar." ifadelerini kullandı.

Trump, "Somaliland'i bilen var mı gerçekten?" diye sordu.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
